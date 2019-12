Top 100 : les équipes mémorables de la décennie (de 20 à 11)

La décennie 2010, c'était Mourinho qui danse sur la pelouse du Camp Nou, Balotelli qui bombe le torse, Bielsa assis sur une glacière, Eder qui fait pleurer un pays, Griezmann qui le console, mais c'était surtout des équipes qu'il ne faudra pas oublier. En voici 100, pour l'histoire.

Monaco 2016-2017, champion de France, 1/2 finaliste de la Ligue des champions

Monaco 2017 vs ASM 2000

Même si cette version de l'AS Monaco constituait une plausible alternative à l'hyperpuissance du Paris Saint-Germain, personne n'osait vraiment y croire. Depuis la saison 2012-2013, l'Hexagoal était une propriété exclusive du PSG avec sa pléiade de stars internationales. Seulement voilà, le club de la principauté va bénéficier de deux éléments aussi favorables que déterminants sur le long terme dans cette Ligue 1 2016-2017 : d'une part, le départ de Zlatan Ibrahimovic pour Manchester United, qui oblige Unai Emery à repenser sa ligne d'attaque en l'absence de sa pièce maîtresse depuis quatre saisons et, d'autre part, l'émergence d'un collectif monégasque exceptionnel. Épaulé par le travailleur Valère Germain en pointe, Radamel Falcao va assister comme tout le monde à l'avènement du nouveau phénomène mondial : Kylian Mbappé. Au-delà de son secteur offensif, l'équipe dans son ensemble possède une qualité majeure : celle d'être constamment en quête d'un nouveau but quel que soit le score au tableau d'affichage. Dès lors, le constat devient clair comme de l'eau de roche : fin 2016, Monaco est l'équipe européenne la plus prolifique avec 76 buts inscrits en 28 rencontres devant le Barça de Messi et le Real Madrid de CR7. Un OVNI concocté par Leonardo Jardim est en train de naître et l'ogre parisien n'y peut absolument rien.Sur la phase retour du championnat, les Monégasques prennent cinquante-trois points sur cinquante-sept possibles, soit dix-sept victoires et deux matchs nuls en dix-neuf journées ! Pire encore : incapable de rejoindre les demi-finales de la C1 depuis l'arrivée de QSI à la direction du club, Paris observe Monaco éliminer le Manchester City de Pep Guardiola en huitièmes de finale (3-5, 3-1) et le Borussia Dortmund de Thomas Tuchel en quarts de finale (3-2, 3-1) pour s'inclure dans le