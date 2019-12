Top 100 : les équipes mémorables de la décennie (de 100 à 91)

La décennie 2010, c'était Mourinho qui danse sur la pelouse du Camp Nou, Balotelli qui bombe le torse, un Bielsa assis sur une glacière, Eder qui fait pleurer un pays, Griezmann qui le console, mais c'était surtout des équipes qu'il ne faudra pas oublier. En voici 100, pour l'histoire.

Arles-Avignon 2010-2011, 20e de Ligue 1

Le XI qui s'est fait boiter 5-0 par le futur champion lillois : Merville - Soro, Pavón, Lorenzi, Corrèze - Kermorgant, Aït Ben Idir, D.N'Diaye - Meriem , F.Dja Djédjé, Rocchi.

Aston Villa 2015-2016, 20e de Premier League

38 matchs, 3 victoires, 11 nuls, 24 défaites et une différence de buts qui cherche du pétrole : -49. Pour sa première saison en Ligue 1, l'AC Arles-Avignon est entré dans les annales, pour le plus grand plaisir de ses adversaires. La recette d'une bouillabaisse provençale indigeste ? Deux coachs : Michel Estevan, viré dès le mois de septembre, remplacé par Faruk Hadžibegi?. Un capitaine qui finira la saison en réserve à se faire insulter par des supporters : Sébastien Piocelle. Un Espagnol en tongs : Francisco Pavón. Des champions d'Europe grecs : Angelos Basinás et Angelos Charistéas, qui n'auront joué à eux deux qu'un total de 530 minutes. Sans oublier un stade absolument infâme : le Parc des Sports d'Avignon. Cette saison-là, les seules équipes vaincues par cette institution de las'appellent Caen, Toulouse et Lens (à l'extérieur !). Aujourd'hui, l'AC double A s'appelle Athlétic Club Arlésien et évolue en bas de tableau en Régional 2 après un passage par la case dépôt de bilan en 2015. Et Piocelle est revenu comme manager général, lui, le féru de la mayonnaise. Il est "", il faut le savoir.Le 23 avril 2016, un cercueil circule dans un coin du John Smith's Stadium d'Huddersfield, où Birmingham City dispute alors un match comptant pour la 44journée de Championship. Sur le coffre, un logo : celui de l'ennemi des