Top 100 : les équipes mémorables de la décennie (de 10 à 6)

La décennie 2010, c'était Mourinho qui danse sur la pelouse du Camp Nou, Balotelli qui bombe le torse, Bielsa assis sur une glacière, Eder qui fait pleurer un pays, Griezmann qui le console, mais c'était surtout des équipes qu'il ne faudra pas oublier. En voici 100, pour l'histoire.

Luzenac 2013-14, un village de 640 habitants qui aurait dû débarquer en L2

Au printemps 2014, le Luzenac Ariège Pyrénées fête une improbable montée en Ligue 2. Plus dure sera la chute au mois d'août avec un retour à la case DHR (7échelon national). La raison invoquée alors par la LFP ? Le stade Ernest-Wallon de Toulouse ne pouvait pas convenablement héberger un club de Ligue 2, pas plus que le stade municipal de Foix où Luzenac jouait en National.Cinq ans plus tard, la justice a déclaré en août dernier que le conseil d'administration de la LFP n'avait pas le droit d'empêcher le Luzenac Ariège Pyrénées et son village de 640 habitants d'accéder à la Ligue 2. Un rêve brisé injustement, donc. Aujourd'hui, l'équipe première du LAP joue en Régional 1. La bonne nouvelle, c'est que le club a retrouvé ce bon vieux stade Paul-Fédou, où Luzenac a écrit son histoire avant devoir se délocaliser, puis de se faire enfler par la LFP. Ce stade, c'est une certaine idée du foot de village en montagne, comme nous l'a raconté Tristan M'Bongo, l'ancien buteur de Luzenac reconverti chauffeur VTC :Mais c'est Lire la suite de l'article sur SoFoot.com