Top 100 : les équipes mémorables de la décennie (5e)

La décennie 2010, c'était Mourinho qui danse sur la pelouse du Camp Nou, Balotelli qui bombe le torse, Bielsa assis sur une glacière, Eder qui fait pleurer un pays, Griezmann qui le console, mais c'était surtout des équipes qu'il ne faudra pas oublier. Aujourd'hui, le Montpellier de 2012, classé cinquième de notre top.

Montpellier 2011-2012, champion de France

C'est l'histoire d'un exploit retentissant. L'histoire d'une équipe qui a marqué les esprits. Dans cette dernière décennie, l'Angleterre a eu Leicester, la France aura eu Montpellier. On pourrait croire qu'il s'agit d'une autre époque, mais c'était il y a seulement sept ans : le club héraultais devenait champion de France pour la première fois de son histoire, brisant le rêve du PSG passé sous pavillon qatari. Le MHSC en 2011-2012, c'était 82 points, 68 buts marqués et 34 encaissés. Quoi d'autre ? Une sacrée équipe sur le terrain, souvent solide, parfois spectaculaire. Des joueurs au top, aussi : Giroud le buteur, Hilton le taulier, Belhanda le chef d'orchestre, Cabella la jeune révélation, Jourdren le dernier rempart, Utaka le dynamiteur, et tous les autres. Un équilibre parfait. Et une saison historique récompensant un homme : Loulou Nicollin, le roi des poubelles et de Montpellier. Sept ans après ce morceau d'histoire, René Girard, l'entraîneur de l'époque, revient avec nostalgie sur cette saison si particulière.) C'est dur de dissocier les titres, j'en avais aussi gagné en tant que joueur à Bordeaux, ils sont tous importants. Mais je crois qu'on peut dire que c'était certainement le moment le plus inattendu. Quelle communion ça a été... Tout le monde tirait dans le même sens, et je pense qu'il le fallait car c'était la première année qatarie avec Ancelotti au PSG. Cela dit, au départ on ne se disait pas du tout qu'on allait jouer le titre. On va dire que l'appétit est venu en mangeant, pendant qu'on entendait le même refrain tous les samedis, disant qu'on allait finir par s'écrouler. () C'était vraiment une saison folle, je crois que tout a été parfait même si la perfection n'existe peut-être pas.