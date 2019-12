Top 100 : les équipes mémorables de la décennie (4e)

La décennie 2010, c'était Mourinho qui danse sur la pelouse du Camp Nou, Balotelli qui bombe le torse, Bielsa assis sur une glacière, Eder qui fait pleurer un pays, Griezmann qui le console, mais c'était surtout des équipes qu'il ne faudra pas oublier. Aujourd'hui, l'Ajax du printemps 2019, un Ajax venu nous rappeler que le football est avant tout un jeu d'enfants. Enfin presque. Voilà son secret de fabrication.

Ajax 2018-2019, champion des Pays-Bas, vainqueur de la KNVB Cup et 1/2 finaliste de la Ligue des champions

Article initialement publié dans le SO FOOT #165, où il est possible de retrouver un dossier complet consacré à l'Ajax moderne.

Les joueurs de l'Ajax le regardent avec l'air de se dire : "" L'entraîneur du Stade Rennais donne ses consignes alors que les deux équipes sont dans le couloir et attendent d'entrer sur le terrain. Il hurle fort, très fort : "" Celui de l'Ajax attend que le cri de guerre des Rennais s'arrête avant de distiller ses conseils. D'une voix calme, il lâche : "" Ce qui peut être traduit par "pieds devant", autrement dit : "" Et surtout, il rajoute : "" L'Ajax a remporté la rencontre. Difficilement, 3-2. C'était un match du tournoi annuel "Europoussin" de Pleudihen, dans les Côtes-d'Armor, "", selon les organisateurs. À l'époque, les jeunes Bataves avaient terminé à la troisième place, derrière le FC Bâle et l'AS Roma. Il a fallu attendre 2018 pour que les enfants de l'Ajax remportent la compétition. Et comme s'en rappelle Nicolas Coudray, l'un des organisateurs, "". Techniquement, individuellement et collectivement. À 10 ans, ils jouent déjà un football comme on l'imagine et le conceptualise à Amsterdam. Un mantra qui tient en une ambition : jouer un football attractif. Et ce, quels que soient l'âge, la compétition ou l'adversaire. Le Lire la suite de l'article sur SoFoot.com