Top 100 : les équipes mémorables de la décennie (3e)

La décennie 2010, c'était Mourinho qui danse sur la pelouse du Camp Nou, Balotelli qui bombe le torse, Bielsa assis sur une glacière, Eder qui fait pleurer un pays, Griezmann qui le console, mais c'était surtout des équipes qu'il ne faudra pas oublier. Aujourd'hui, le Real Madrid, vainqueur de quatre Ligue des champions entre 2014 et 2018. Époustouflant ! Descriptif d'un monstre.



Real Madrid 2014-2018, roi des rois

Le XI vainqueur de Liverpool en 2018 (4-4-2) : Navas - Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo - Modric, Casemiro, Kroos, Isco - Benzema, Ronaldo.

Carlo l'Enchanteur

Comment quantifier l'influence d'un maître sur son élève ? La maturité, le charisme et la manière d'enseigner son savoir sont des éléments essentiels à la bonne transmission d'une culture propre à évoluer avec succès au cœur d'une société où l'apprenti sera bientôt confronté. Mais avant d'être lancé dans la fosse aux lions, mieux vaut connaître les clés de la réussite. Tout au long de sa carrière de footballeur, Zinédine Zidane parvient à associer les meilleurs savants de son époque avec son exceptionnel talent balle au pied : Guy Lacombe et Jean Fernandez à l'AS Cannes, Rolland Courbis et Gernot Rohr aux Girondins de Bordeaux, Marcelo Lippi et Carlo Ancelotti à la Juventus de Turin, Vicente Del Bosque et Carlos Queiroz au Real Madrid... Un parcours étoilé qui laisse forcément des influences au moment de regarder dans le rétroviseur. Et s'il était temps de fructifier ce puits de science pour devenir soi-même enseignant ?Évidemment, cette volonté d'accéder au poste le plus privilégié ne se fait pas sans années d'études supérieures supplémentaires. Le 26 juin 2013, Zidane passe du statut de conseiller présidentiel au Real Madrid à entraîneur adjoint d'Ancelotti, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com