Top 100 : les équipes mémorables de la décennie (2e)

La décennie 2010, c'était Mourinho qui danse sur la pelouse du Camp Nou, Balotelli qui bombe le torse, Bielsa assis sur une glacière, Eder qui fait pleurer un pays, Griezmann qui le console, mais c'était surtout des équipes qu'il ne faudra pas oublier. Aujourd'hui, le Barça de 2011, classé deuxième de notre top 100.

Barça 2010-2011, champion d'Espagne, vainqueur de la C1 et finaliste de la Coupe du Roi

"J'aimerais vous dire à chacun de ne jamais écouter personne, ni vos parents, ni vos frères et soeurs, ni vos amoureux ou vos amoureuses. Un moment viendra, quand vous irez vous coucher et une fois votre oreiller posé et la lumière éteinte, où vous vous retrouverez seuls. Et à ce moment précis, essayez de découvrir ce que vous aimez réellement. C'est la clé de tout le reste."Pep Guardiola

Là, Tony Blair. Ici, Carlos Slim. Puis, un peu plus loin, Lula. Devant eux, quelques dix milles étudiants mexicains, prêts à recevoir la leçon. Pep Guardiola a 41 ans, mais semble toujours être ce gamin de quinze ans, accroché à l'épaule de Víctor Muñoz, l'homme qui transforma le 16 avril 1986 un tir au but décisif qualifiant le Barça pour une finale C1 face au Steaua Bucarest. Ce soir-là, Pep, l'ado, fut ramasseur de balles au Camp Nou et ne voulut pas lâcher son héros. Vingt-six ans plus tard, l'explication que Guardiola est venu donner au Mexique est simple : il appelle ça la passion. Et voilà ce qu'il en dit :(il mime une passe de l'intérieur du pied).