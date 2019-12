Top 100 : les équipes mémorables de la décennie (1er)

La décennie 2010, c'était Mourinho qui danse sur la pelouse du Camp Nou, Balotelli qui bombe le torse, Bielsa assis sur une glacière, Eder qui fait pleurer un pays, Griezmann qui le console, mais c'était surtout des équipes qu'il ne faudra pas oublier. Aujourd'hui, le Leicester de Claudio Ranieri, champion d'Angleterre en 2016. Voilà son histoire en dates.

Leicester 2015-2016, champion d'Angleterre

30 juin 2015

13 juillet 2015

En juin 2015, Leicester et son propriétaire Vichai Srivaddhanaprabha ont la banane. Les, alors dressés par la tête brûlée Nigel Pearson, ont assuré leur maintien en Premier League grâce à un final en béton et filent se préparer pour une nouvelle aventure, en Thaïlande. Au pays du proprio, tout doit bien se passer, mais tout va déraper : dans un hôtel, trois gamins du club se filment en pleine orgie avec des dames locales. Parmi eux, James, le fils de Nigel. La vidéo fuite sur les réseaux sociaux, ça rigole, ça insulte les filles de joie, et le bordel se termine par une convocation immédiate de monsieur Pearson. La saison n'a pas commencé, mais Leicester n'a plus d'entraîneur, alors que Robert Huth, Christian Fuchs et Shinji Okazaki viennent de poser leurs valises. Ambiance.Le siège du Leicester City Football Club est bourré de mecs costumés et stressés. Sur sa chaise, Claudio Ranieri attend tranquillement. Sept mois plus tôt, l'entraîneur italien a été viré de la sélection grecque après une humiliation à domicile contre les îles Féroé et cherche un projet. Guus Hiddink ou Martin O'Neill sont déjà passés avant lui, mais c'est finalement ses fines lunettes qui feront la différence. L'été vient de commencer et Ranieri vient de décrocher un nouveau poste avec un objectif simple : "" L'opération maintien vient de commencer avec une barre fixée à quarante points.