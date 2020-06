Top 100 : Humiliations suprêmes (de 90 à 81)

Parfois, on pose le pied sur un carré vert sans avoir conscience que l'on va en sortir en ayant perdu un peu de nous-même. En voici 100 exemples, avec à chaque fois un tortionnaire et une ou plusieurs victimes. Un top pour public averti.

Lazio - Naples (1-2)

Bordeaux - Rennes (4-0)

Polokwane City - Mamelodi Sundowns (0-2)

Ah, l'été à Rome. Ses corps moites, son limoncello, et ses regards plein de désir qui ne demandent qu'à passer lourdement à l'action. Pour s'en sortir, les recours sont minces. Il y a la traditionnelle bombe lacrymogène, bien sûr, mais aussi la talonnade pour soi-même. L'intrépide Ciro Immobile opte pour la seconde solution. Et c'est avec le gazon, que Mário Rui, Kalidou Koulibaly et Raúl Albiol concluront.34%, comme le nombre de minutes qu'il faudra au Napoli pour retourner la situation et l'emporter.Stéphane Grégoire a pour particularité d'avoir signé son premier contrat de footballeur professionnel en 1997, à 29 ans. Pas étonnant donc qu'en 1998, l'homme de Thouars ne soit pas très au fait des derniers pas à la mode sur lesde D1. L'insolent Kiki Musampa, à qui il arrivait de porter des lunettes de soleil à l'entraînement, en profite pour jouer sur les variations de tempo, et réaliser l'impossible : faire marquer David Jemmali.72%, comme le nombre de points qu'il faudra aux Girondins pour être sacrés champions de France cette saison.En Afrique du Sud, on désigne par le mot "" le fait de subtilement glisser un ballon de football entre les jambes écartées d'un adversaire. Lire la suite de l'article sur SoFoot.com