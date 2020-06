Top 100 : Humiliations suprêmes (de 80 à 71)

Parfois, on pose le pied sur un carré vert sans avoir conscience que l'on va en sortir en ayant perdu un peu de nous-mêmes. En voici 100 exemples, avec à chaque fois un tortionnaire et une ou plusieurs victimes. Un top pour public averti.

Olympique de Marseille - AC Milan (1-2)

Valence - Barça (1-1)

Manchester City - Tottenham (1-0)

Personne ne fait des petits

On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Mais qu'est-ce qu'un centre pour Brandão réussi quand on peut ridiculiser Thiago Silva et Zambrotta en une demi-seconde sur une inspiration divine ? Mamad' avait choisi le panache.33% comme le numéro de Silva qui, a priori, n'était pas encore vraiment devenuCela n'a débouché sur rien, les gestes sont laborieux, et c'est bien cela le plus humiliant pour les Valenciens. Lorsque la grosse crinière en sueur du capitaine catalan s'élance au milieu de terrain, personne n'ose se mettre en travers de l'animal, de peur de choper la rage.76%, malgré les rires moqueurs des commentateurs.S'il y a bien une chose que l'on ne peut enlever à cette tête à claque de Dele Alli, c'est qu'en matière de, il sait y faire. Les exemples ne manquent pas, et même l'artiste Bernardo Silva, arrivé dans les pattes de l'Anglais avec un peu trop de fougue un samedi ensoleillé d'avril 2019, est passé à la casserole. Pas sûr que la carte de Londres placardée sur le maillot desaide le Portugais à retrouver son chemin.