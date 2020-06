Top 100 : Humiliations suprêmes (de 70 à 61)

Parfois, on pose le pied sur un carré vert sans avoir conscience que l'on va en sortir en ayant perdu un peu de nous-mêmes. En voici 100 exemples, avec à chaque fois un tortionnaire et une ou plusieurs victimes. Un top pour public averti.

Toronto FC - New England Revolution (1-3)

Anderlecht - Heusden-Zolder (6-0)

Tiens, il joue encore, Christian Wilhelmsson ?

Bolton - Arsenal (2-2)

Quand on observait Sebastian Giovinco officier sur les pelouses de MLS entre 2015 et 2018, on avait parfois la sensation qu'il évoluait face à des poussins. Prenez cette séquence : Internet nous dit que Scott Caldwell (victime numéro 1) et Andrew Farrell (victime numéro 2) avaient respectivement 25 et 24 ans lorsqu'ils ont croisé la route du lutin turinois il y a quatre ans. Et pourtant.46%. Un peu facile contre des joueurs de DH.Christian Wilhelmsson aurait dû être le joueur frisson du FC Nantes 2006-2007. Tout ne s'est pas passé comme prévu, mais on ne peut pas dire que le Suédois n'avait pas mis l'eau à la bouche de tout le monde, au sommet de son art sous la tunique mauve d'Anderlecht. Notamment avec cet "hocus pocus" venu d'ailleurs, deux ans avant Rodrigo Taddei contre l'Olympiakos. Et qui est à la finition au bout ? Aruna Dindane. C'est ce qu'on appelle un instant de grâce.78%. Se prendre ça par un sous Frédo Da Rocha, ça fait mal.Jay-Jay n'a jamais vraiment fait la différence entre une cour Lire la suite de l'article sur SoFoot.com