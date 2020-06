Top 100 : Humiliations suprêmes (de 60 à 51)

Parfois, on pose le pied sur un carré vert sans avoir conscience que l'on va en sortir en ayant perdu un peu de nous-mêmes. En voici 100 exemples, avec à chaque fois un tortionnaire et une ou plusieurs victimes. Un top pour public averti.

Angleterre - Colombie (0-0)

San Lorenzo - Malaga (1-1, 4-3 t.a.b.)

France - Espagne (0-2)

Difficile de savoir ce qui s'est passé dans la tête de Jamie Redknapp ce 6 septembre 95 à Wembley, au moment où il est entré dans l'histoire bien malgré lui. Mais ça devait quand même beaucoup ressembler à de la remise en question. Ce qui s'apparentait à la base à une tentative lointaine et plutôt moisie du fils d'Harry s'est carrément transformée en piste d'atterrissage pour l'avion René Higuita.37%, ça reste la classe de faire partie de la légende. Et puis c'est le bourreau qui finit à quatre pattes, pour une fois.En 2015, Malaga était encore un club qu'on invitait à l'autre bout du monde pour disputer des amicaux. Et les Andalous honoraient l'invitation en assurant le spectacle, comme lors de ce match d'exhibition face à San Lorenzo. Et quoi de plus tentant pour Fernando Tissone, le milieu argentin formé à Lanus, de se payer une panenka face à ses rivaux ? Oui, mais voilà : l'homme masque mal ses intentions, et José Antonio Devecchi, le gardien ne bouge pas. Et se permet même un arrêt du sein. Terrible.80%, parce qu'en amical à un horaire indécent pour les Européens.Oh le cadeau empoisonné ! Fort de son excellent début de saison sous les couleurs bordelaises, Michaël Ciani se voit offrir sa première sélection par Raymond Domenech. Au Stade de France, face à l'Espagne championne d'Europe et future championne du monde. Lire la suite de l'article sur SoFoot.com