Top 100 : Humiliations suprêmes (de 40 à 31)

Parfois, on pose le pied sur un carré vert sans avoir conscience que l'on va en sortir en ayant perdu un peu de nous-mêmes. En voici 100 exemples, avec à chaque fois un tortionnaire et une ou plusieurs victimes. Un top pour public averti.

Benfica - AEK Athènes (2-1)

FC Barcelone - Athletic Bilbao (1-1)

Allemagne - Portugal (1-1)

De toutes les qualités dont il dispose, Ángel Di María a quand même un défaut : il n'a pas vraiment de pied droit. Sur ses 141 buts en clubs depuis 2005, seuls 10 sont venus de sa mauvaise patte. Heureusement pour ça, Ángel a un remède infaillible : il maîtrise à la perfection le coup du foulard. Exemple : lors d'un match de poules d'Europa League contre l'AEK Athènes en 2009, alors qu'il vient de faire un petit pont à ce pauvre Nikolaos Georgeas, Di María préfère s'assurer le but et ponctuer son humiliation avec un coup du foulard plutôt que de faire confiance à son mauvais pied, qui aurait sans doute envoyé le ballon dans les gradins de l'. Et cette action dans les oubliettes du football.87%, le gardien n'a absolument rien compris à ce qu'il se passait.Selon le site de référence partir.com, les étés bilbayens peuvent être assez chauds, avec une température moyenne de 26 degrés en juillet, et 27 en août. Ce qui ne pose aucun problème à Carlos Gurpegi. Depuis janvier 2004, l'homme est immunisé à vie contre tout coup de soleil, fort de trois sombreros offert par Ronaldinho.41,7%, soit le prix de 3 sombreros géants en paille de chez Cdiscount (frais de port non-inclus).