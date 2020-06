Top 100 : Humiliations suprêmes (de 30 à 21)

Parfois, on pose le pied sur un carré vert sans avoir conscience que l'on va en sortir en ayant perdu un peu de nous-mêmes. En voici 100 exemples, avec à chaque fois un tortionnaire et une ou plusieurs victimes. Un top pour public averti.

Arsenal - Boro (4-1)

Irlande du Nord - Portugal (2-4)

USA - Mexique (2-4)

Thierry Henry était au-dessus de la mêlée techniquement. Et il n'a jamais manqué une occasion de le rappeler sur le terrain en humiliant ses adversaires. Par exemple lorsque, mené 4-1 sur la pelouse d'Highbury, le défenseur de Middlesbrough Danny Mills a voulu aller s'enfermer au poteau de corner et que, cinq secondes plus tard, il s'est retrouvé comme un con les mains sur les hanches à se demander comment il avait bien pu manger un petit pont pareil.254%, comme le nombre de matchs joués par Henry à Arsenal. Heureusement pour ses adversaires, il n'a pas sorti une dinguerie pareille à chacun d'entre eux.Il y a le "" de CR7 au Camp Nou en guise de célébration. Et il y a le "" de CR7 ballon au pied sur le capitaine de l'Irlande du Nord. Pour celui-ci, pas besoin de grands gestes, juste une démonstration de force face à un adversaire un peu trop collant. Après avoir vu ça, aucun chewing-gum n'oserait s'accrocher à la chaussure du Portugais.3 (comme le nombre de pions inscrits ce jour-là par Cristiano à Belfast) x 107 (comme le nombre de capes de Davies avec son pays) = 321%.Jouer au chat et à la souris avec Gio Dos Santos était l'assurance de perdre, avec bien souvent une humiliation à la clé. Après avoir baladé le