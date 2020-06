Top 100 : Humiliations suprêmes (de 20 à 11)

Parfois, on pose le pied sur un carré vert sans avoir conscience que l'on va en sortir en ayant perdu un peu de nous-mêmes. En voici 100 exemples, avec à chaque fois un tortionnaire et une ou plusieurs victimes. Un top pour public averti.

Manchester City - Arsenal (4-2)

Bordeaux-PSG, 4-0

En septembre 2009, Emmanuel Adebayor affronte pour la première fois Arsenal, son ex club. Et c'est peu dire que l'homme est revanchard. Après avoir inscrit le 3e but de City, le Togolais traverse le terrain pour célébrer devant les fans des Gunners.