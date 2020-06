Top 100 : Humiliations suprêmes (de 100 à 91)

Parfois, on pose le pied sur un carré vert sans avoir conscience que l'on va en sortir en ayant perdu un peu de nous-même. En voici 100 exemples, avec à chaque fois un tortionnaire et une ou plusieurs victimes. Un top pour public averti.

Manchester United - XI Europe (8-4)

Bordeaux - Le Mans (2-2)

Il ne pouvait pas s'en aller sans un dernier coup d'éclat. Le 18 août 1998, un peu plus d'un an après l'annonce de sa retraite sportive, Eric Cantona offrait à Old Trafford, son théâtre des rêves, une dernière représentation sous le maillot de Manchester United. L'occasion ? Un match de charité commémorant les 40 ans du drame de Munich, qui s'est rapidement transformé en jubilé du Roi. Dans une ambiance bon enfant, le légendaire numéro 7 s'offre un ultime but de génie, éliminant trois joueurs et attendant que son pote William Prunier se retrouve deux fois sur les fesses avant de faire trembler les filets. Bon, c'était un match de charité, mais ça pique quand même.40%, l'opposition n'était pas non plus folle en face, faut pas déconner.Le Brésilien au sourire incrusté n'aura passé qu'une saison en Gironde. Et depuis, il ne cesse de répéter qu'il regrette de ne pas y être resté plus longtemps. Nous aussi. Même à 42 ans, le bougre serait capable de cocher la case "" tant recherchée par les propriétaires américains des Girondins.68%. Le sombrero en louche retournée est superbe, mais la victime reste un Suisse avec un poulet imprimé sur le torse. Facile. Et surtout, il est exécuté sur du Zaz.Zinédine Zidane n'aimait pas spécialement humilier ses adversaires. Élégant oui, énormément, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com