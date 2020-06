Top 100 : Humiliations suprêmes (de 10 à 2)

Parfois, on pose le pied sur un carré vert sans avoir conscience que l'on va en sortir en ayant perdu un peu de nous-mêmes. En voici 100 exemples, avec à chaque fois un tortionnaire et une ou plusieurs victimes. Attention : dans le top 10, double dose de Pulga.

Italie - France (1-1, 5-3 t.a.b.)

Buffon et Zidane, le respect mutuel

Real - Barça (2-2)

Que se passe-t-il dans la tête d'un tireur quand il se présente face au meilleur gardien du monde en finale d'un Mondial ? Beaucoup de possibilités, en réalité. Mais quand le candidat s'appelle Zinédine Zidane, il rappelle à son vis-à-vis le sens du mot humilité, et lui prouve que tous les portiers du monde sont égaux face au pouvoir de la panenka. Si l'on tend l'oreille, on peut s'apercevoir qu'il n'y a pas que Gigi Buffon qui en a perdu la boule :12% soit le temps en minutes que la France a passé devant lors de cette finale. Avant que la honte ne change de camp plus tard dans la nuit berlinoise.L'Espagne aussi, a eu droit à sa coupe de la ligue. Mais de l'autre côté des Pyrénées, la blague n'a duré que quatre ans, de 1982 à 1986. Suffisant pour que le match aller de la finale de 1983 marque l'Histoire, lorsqu'à la 57minute, Lobo Carrasco transmet à un Diego Maradona que la défense du Real a jugé bon de laisser seul. Les innocents. Le meilleur joueur de tous les temps file vers le but, facile. Trop. Après avoir crocheté Agustín, le gardien, il prend le temps d'attendre le retour de Juan José, uniquement pour l'humilier avant de marquer. Lire la suite de l'article sur SoFoot.com