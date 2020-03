Top 100 : Coups francs de légende (de 80 à 71)

De la magie de Beckham aux patates de forain de Roberto Carlos, en finesse ou en puissance, enroulés de l'intérieur, tendus du cou-de-pied ou délicieusement brossés de l'exter', voici 100 coups francs très francs.

Pahang-Perak (3-1), Coupe de Malaisie, 22 juin 2019

Goulon : " J'ai un tigre en peluche pour empêcher les singes de rentrer chez moi "

Inter-Juventus (1-2), Serie A, 12 février 2006

" Mais sait-on jamais, sur un malentendu... On joue la demi-finale aller de la Coupe de Malaisie en juin 2019, le temps additionnel est presque écoulé, quand Hérold Goulon se charge de botter un dernier coup franc en faveur de Pahang. Hérold Goulon, l'ancien joueur du MUC 72 à l'époque où il était international espoirs, passé par Blackburn, passé ensuite par des contrées plus confidentielles en Pologne (Zawisza Bydgoszcz) ou à Chypre (Paphos FC), a décidé de kiffer la fin de sa carrière sous les tropiques de la Malaisie. Où il restera dans les mémoires des bouillants ultras de Pahang comme l'homme qui a marqué un coup franc du bord de touche depuis sa propre moitié de terrain au bout de cette demi-finale aller. Une si belle cloche pour se faire éliminer (3-1 à l'aller, défaite 3-0 au retour) une semaine plus tard. Hérold spleen.Leader de Serie A avec neuf points d'avance avant cette 25journée, la Juventus compte bien profiter de ce déplacement chez son dauphin interiste pour assommer définitivement le championnat. Ce qui sera chose faite à cinq minutes du terme grâce à la patte droite d'Alessandro Del Piero. Le numéro 10 et capitaine de la Juve offre la victoire aux siens en balançant une praline dans la lucarne de Júlio César - qui n'a même pas eu le temps de bouger d'un millimètre. Seulement, ce pion qui devait être celui du titre, perdra toute son importance quelques mois plus tard lorsque la Juve sera reléguée