Top 100 : Coups francs de légende (de 70 à 61)

De la magie de Beckham aux patates de forain de Roberto Carlos, en finesse ou en puissance, enroulés de l'intérieur, tendus du cou-de-pied ou délicieusement brossés de l'exter', voici 100 coups francs très francs.

Strasbourg-Lyon (3-2), Ligue 1, 12 mai 2018

Palmeiras-Vitória (3-0), Copa Sudamericana, 20 août 2010

Il y a 2-2 entre le RC Strasbourg et l'Olympique Lyonnais à La Meinau. 94minute et ultime occasion lors de l'avant-dernière journée de la saison 2017-2018 de Ligue 1. Autour du ballon, trois Alsaciens. La sphère, un peu excentrée, est posée à la lisière de la surface de réparation rhodanienne. Parfait pour un droitier, en somme. C'est pourtant l'âme du club, le gaucher Dimitri Liénard, qui s'y colle... avec un résultat aussi sublime - lucarne opposée - qu'efficace. Ce magnifique coup franc offre à la fois la victoire et le maintien aux Strasbourgeois. Insensé, vu que l'OL menait encore 2-1 six minutes plus tôt. Réaction du héros du soir, témoin d'"" : "" Son chef d'œuvre, Liénard l'avait annoncé : ""Si je tire, je mets une pêche côté ouvert dans la lucarne.""T'es un fou, toi.""Enlevez vous !"" Pan !Si certains sont nés avec une cuillère en argent dans la bouche, Marcos Assunçao est lui venu au monde avec un don inné pour les coups francs. Don qu'il a fait profiter à tous les clubs au sein desquels il est passé, que ce soit à Flamengo, à l'AS Roma, au Betis, puis à Palmeiras lors de son retour au bercail à la fin des années 2000. Sous les ordres de Luiz Felipe Scolari, le milieu de terrain brésilien continue d'enchaîner les matchs de haut niveau malgré ses 34 printemps. Et quand il s'agit d'être décisif, Assunçao n'est pas non plus le dernier. Lire la suite de l'article sur SoFoot.com