Top 100 : Coups francs de légende (de 60 à 51)

De la magie de Beckham aux patates de forain de Roberto Carlos, en finesse ou en puissance, enroulés de l'intérieur, tendus du cou-de-pied ou délicieusement brossés de l'exter', voici 100 coups francs très francs.

Nice-Lyon (1-1), Ligue 1, 19 mai 2013

Real Madrid-Cadix (2-1), Liga, 22 février 1987

Clément Grenier a peut-être claqué deux coups francs directs lors de la saison 2012-2013 de Ligue 1, mais cela reste loin des standards de son illustre prédécesseur à l'OL : Juninho Pernambucano. Pourquoi ce rappel ? Au printemps 2013, alors que Yoann Gourcuff vient d'être étiqueté au rayon "déception" par les suiveurs de l'OL et que Michel Bastos a été prêté à Schalke 04 en janvier, Grenier est porté aux nues grâce à ses qualités de sniper - ce qui peut alors faire oublier sa propension à prendre trop de risques dans des zones où il faut en prendre le moins possible. Mais revenons sur ses coups francs et profitons de son bijou face à Rennes, et surtout de celui déposé dans la lucarne de David Ospina lors de la 37journée, au stade du Ray, à Nice. Une frappe à la trajectoire déroutante, du Juninho dans le texte. Une si belle partition que Grenier peinera ensuite à rejouer.Ne pas réfléchir, ne pas hésiter, se lancer. Dans la deuxième partie des années 80, Hugo Sánchez est au sommet de son art avec le Real Madrid. C'est bien simple, cinq fois champion d'Espagne de 1986 et 1990, le Mexicain est meilleur buteur du championnat durant toute cette période à l'exception de la saison 1988-89 ! Alors, puisque tout lui réussit, l'attaquant se risque à tenter n'importe quelle folie en match. Comme ce 22 février 1987, où Cadix subit sa loi en Liga. Le gardien des Andalous a placé un mur de deux joueurs couvrant son premier poteau, a priori impossible pour un gaucher comme Sánchez de marquer à cet endroit sur ce coup franc excentré. Et pourtant, le Mexicain Lire la suite de l'article sur SoFoot.com