Top 100 : Coups francs de légende (de 50 à 41)

De la magie de Beckham aux patates de forain de Roberto Carlos, en finesse ou en puissance, enroulés de l'intérieur, tendus du cou-de-pied ou délicieusement brossés de l'exter', voici 100 coups francs très francs.

France-Espagne (2-0), Euro, 27 juin 1984

Michel Hidalgo, la tête au carré

RFA-Pays-Bas (3-1), amical, 20 décembre 1978

En 2008, l'Espagne pleure de joie un titre international - l'Euro - attendu depuis 44 ans. Au moment de soulever le trophée, Andrès Palop, doublure d'Iker Casillas, se distingue par son maillot vert et bleu marine : c'est le maillot dédicacé de son idole d'enfance, Luis Arconada. Le gardien du FC Séville l'avait récupéré quelques jours plus tôt dans le salon de José Miguel Muñoz, le biographe d'Arconada. Et voilà ce que Palop a lâché à Platini au moment d'enfiler sa médaille : "" Impossible pour les Espagnols d'oublier le 27 juin 1984. Au terme d'une compétition où il sera couronné meilleur gardien pour l'ensemble de son œuvre, Luis Arconada se plante en finale sur un coup franc de Michel Platini et laisse l'équipe de France filer vers le titre. Ainsi naquit l'expression "" dans toutes les langues. Pourtant, Luis Arconada était l'un des meilleurs gardiens que l'Espagne ait connus. Interrogé plus tard, Platini dira : "" Mais Michel, cruel, lui a fait passer le ballon sous le ventre.Noël 1978 à Düsseldorf. D'un côté, l'Allemagne de l'Ouest et son maillot blanc, qui se confond avec le manteau neigeux qui recouvre la pelouse. De l'autre, la Hollande et son maillot orange, assorti avec la couleur du ballon et des lignes du terrain. Six mois après la finale du Mondial perdue contre l'Argentine avec un arbitrage