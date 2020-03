Top 100 : Coups francs de légende (de 40 à 31)

De la magie de Beckham aux patates de forain de Roberto Carlos, en finesse ou en puissance, enroulés de l'intérieur, tendus du cou-de-pied ou délicieusement brossés de l'exter', voici 100 coups francs très francs.

PSG-Rapid Vienne (1-0), C2, 8 mai 1996

Bruno N'Gotty : " Ma frappe ? C'est un peu inné..."

à 56s

Napoli-Udinese (1-1), Serie A, 24 novembre 1985

Il a marqué le but victorieux en finale de la seule Coupe d'Europe remportée par le PSG. Même si c'est lui qui fait faute sur Ronaldo dans la surface en finale de la Coupe des coupes l'année suivante. Même s'il quittera le PSG par la petite porte en 1998 en ne participant ni à la finale de la Coupe de la Ligue ni à la finale de la Coupe de France. Même s'il a joué à l'OM après Paris. Même si sa carrière aurait eu plus de gueule à l'envers (Lyon, PSG, AC Milan, Venise, Marseille, Bolton, Birmingham, Leicester, Hereford). Même si, finalement, ce n'était pas un grand défenseur de son époque... Malgré tout, le nom de Bruno N'Gotty restera lié à l'histoire du club parisien grâce à ce coup franc de bourrin au ras des pâquerettes de la pelouse de Bruxelles. Champion d'Europe, mon frère.Qu'avons-nous retenu du Diego Maradona version 1985-1986 ? Son beau but de la main et sa chevauchée fantastique face aux Anglais, évidemment, pour un total de cinq pions et cinq passes décisives en sept matchs disputés lors du Mondial au Mexique. On garde aussi en mémoire ses contrôles délicieux, ses coups de folie, sa capacité à électrifier une ville et tout un club : le Napoli, qu'il déposa cette saison-là à la troisième place de Serie A et qu'il hissera la saison suivante sur le toit du pays. Mais s'il fallait garder une trace du génie de l'Argentin sous le maillot napolitain lors de l'exercice 1985-1986, ce serait peut-être ce coup franc situé dans un angle impossible et ce ballon délicatement déposé dans la lucarne opposée : celle du gardien de l'Udinese de l'époque, Fabio Brini. Petite Lire la suite de l'article sur SoFoot.com