Top 100 : Coups francs de légende (de 30 à 21)

De la magie de Beckham aux patates de forain de Roberto Carlos, en finesse ou en puissance, enroulés de l'intérieur, tendus du cou-de-pied ou délicieusement brossés de l'exter', voici 100 coups francs très francs.

Inter-Modène (2-0), Serie A, 31 août 2003

Hambourg-Dortmund (3-0), Bundesliga, 22 février 2014

C'est l'histoire d'un mec qui savait qu'il n'avait pas les qualités d'un Nesta, d'un Cannavaro ou d'un Maldini, mais qui avait un truc en plus, pour pallier ses manques : "", expliquait-il dans un entretien donné àen mai 2011. Voilà comment Marco Materazzi a réussi à sortir son épingle du jeu, à faire voyager sa tête d'assassin dans toute l'Italie. Voilà comment il a, aussi, établi une performance notable lors de la saison 2000-2001 : inscrire 12 buts au cours d'une saison de Serie A en étant défenseur, soit un record pour un joueur de son poste (Giacinto Facchetti effacé des tablettes). Lorsque le futur champion du monde déboule à l'Inter en 2001 en provenance de Pérouse, c'est pour changer de dimension et compléter l'histoire du type renversant des montagnes grâce à son boulot plutôt qu'à son talent. Mais le 31 août 2003, lors de la réception de Modène en championnat, Marco Materazzi décide de surprendre San Siro, son coéquipier Sabri Lamouchi et surtout le pauvre Marco Ballotta dans les cages de Modène. À la 90, après une faute sifflée sur Obafemi Martins, le numéro 23 interiste prend le ballon et arrose la lucarne de sa victime. À se péter la voix.C'est peu dire que la saison 2013-2014 a été difficile pour les supporters d'Hambourg, qui ont vu leur club squatter les bas-fonds du classement durant neuf mois avant de se maintenir in extremis après un barrage face à Greuther Fürth. Heureusement, tout n'a pas été noir durant cette saison et les supporters ont pu se régaler la chique lors de la réception du Borussia Dortmund, le 22 février 2014. Un des rares matchs où les coéquipiers de Rafael van der Vaart - qui restaient alors sur sept défaites consécutives en Allemagne - ont déroulé. Du haut de ses 20 ans, Hakan Çalhano?lu prouve qu'il Lire la suite de l'article sur SoFoot.com