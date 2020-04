Top 100 : Coups francs de légende (de 20 à 11)

De la magie de Beckham aux patates de forain de Roberto Carlos, en finesse ou en puissance, enroulés de l'intérieur, tendus du cou-de-pied ou délicieusement brossés de l'exter', voici 100 coups francs très francs.

FC Barcelone-Standard de Liège (2-1), C2, 12 mai 1982

à 1min 33s

(pour le plaisir des yeux et des oreilles, mieux vaut couper le son)

Southampton-Wimbledon (1-0), Premier League, 26 février 1994

Un coup franc ? Quel coup franc ? Personne ne l'a vu et personne ne le verra apparaître à la télé. Seuls ceux qui étaient présents au Camp Nou lors de cette finale de la Coupe des coupes 1982, que le FC Barcelone dispute à domicile face au Standard de Liège, en sont témoins. On joue la 63minute, quand l'arbitre accorde un coup franc auxpour une faute sur Quini devant la surface de réparation. Instinctivement, Allan Simonsen joue le coup franc rapidement. Le Danois, Ballon d'or 1977, prend de court les adversaires, l'arbitre et le réalisateur. Quand ce dernier parvient à recadrer le ballon, le cuir est déjà au fond des filets et Enrique Castro González, dit Quini, se roule par terre, emporté par son élan, après avoir repris victorieusement l'offrande de Simonsen. Ce but donne l'avantage au Barça 2-1, ce qui sera le score final. Un but fantôme qui continue de hanter aujourd'hui les mémoires des supporters des Rouches. Ironiquement, le Standard avait ouvert le score ce jour-là en réalisant une superbe combinaison à trois sur coup franc.En 1985, alors âgé de 17 ans, Matthew Le Tissier quitte enfin son île natale de Guernesey. Il traverse la Manche en direction de la ville portuaire de Southampton. Un dépaysement de courte durée, car un an plus tard, il joue déjà avec l'équipe première des, dans laquelle il restera toute sa carrière. Pour sa fidélité, les supporters de Southampton lui vouent un culte, mais celui-ci dépasse largement les frontières du Hampshire. Car Le Tissier était un fabuleux tireur de coups de pied arrêtés. En 48 penaltys tentés, il n'en a raté qu'un seul, et que dire de ses frappes lointaines, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com