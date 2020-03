Top 100 : Coups francs de légende (de 100 à 91)

De la magie de Beckham aux patates de forain de Roberto Carlos, en finesse ou en puissance, enroulés de l'intérieur, tendus du coup de pied ou délicieusement brossés de l'exter', voici 100 coups francs très francs.

Bayern Munich-Schalke 04 (4-0), Bundesliga, 9 février 2013

Newcastle-Liverpool (0-3), Premier League, 24 novembre 2007

Panique à Munich, où les regards des joueurs du Bayern suffisent à faire passer un message clair au public bavarois : quelque chose se prépare. Ce quelque chose, le voilà : arrivé une dizaine de jours plus tôt en Allemagne, Michel Bastos, prêté par l'Olympique Lyonnais à Schalke 04, s'apprête à canarder un Manuel Neuer qui échauffe déjà ses poignets. Et, si personne ne connaît l'étendue des relations entre Neuer, Fabien Audard et Teddy Richert, tout le monde a connaissance du danger de la situation. Quand Bastos arme le bazooka qu'il a dans le pied gauche, en général, Bastos fait mouche. Puis, le 9 février 2013 est passé par là. Ce jour-là, un sosie de Neuer se cachait forcément tout là-haut dans la tribune.Le peuple anglais vient de vivre une sacrée désillusion : battus à Wembley par la Croatie, lesne verront pas l'Euro 2008. Trois jours plus tard, place au championnat d'Angleterre. Mais les supporters de Newcastle qui n'ont pas digéré la débâcle décident de prendre en grippe Steven Gerrard lors de la venue de Liverpool à St James' Park. Tenu responsable de ce fiasco, le capitaine de la sélection nationale est hué à chaque prise de balle. Mais peu avant la demi-heure de jeu, les sifflets s'interrompent. Coup franc pour Liverpool aux 25 mètres. Lucas Leiva décale Stevie-G qui envoie un parpaing dans les filets desmalgré deux voltigeurs détraqués. Les ficelles tremblent, St James' Park reste muet. Après la pause, Dirk Kuyt Lire la suite de l'article sur SoFoot.com