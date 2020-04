Top 100 : Coups francs de légende (de 10 à 6)

De la magie de Beckham aux patates de forain de Roberto Carlos, en finesse ou en puissance, enroulés de l'intérieur, tendus du cou-de-pied ou délicieusement brossés de l'exter', voici 100 coups francs très francs.

Angers-Toulouse (2-3), Ligue 1, 14 mai 2016

Vélez Sársfield - River Plate (3-2), Campeonato Argentino, 22 mars 1996

C'est la dernière demi-heure de la dernière journée du championnat. Voyant son équipe de Toulouse en difficulté à Angers, dans un match que le Téfécé doit impérativement remporter pour se maintenir, Pascal Dupraz discute avec son adjoint Mickaël Debève d'un éventuel changement. Quelques minutes plus tard, l'ancien coach de l'Évian Thonon Gaillard fait confiance à son instinct en balançant sur le pré Yann Bodiger.Un coup de maître, puisqu'à dix minutes du terme de la rencontre, le pitchoun de Toulouse - club qu'il a rejoint à 14 ans - fait parler sa fameuse patte gauche. Comment ? En balançant un coup franc excentré à la limite de la surface de réparation, à droite en regardant la cage d'Alexandre Letellier. Malgré l'angle ultra-fermé, le ballon vole au premier poteau sous la barre. Costaud pour un deuxième but en professionnel et un premier en Ligue 1. Yann Bodiger peut alors faire exploser sa joie : il vient d'offrir le maintien au Téfécé. Menée 2-1, son équipe a retourné la situation et envoie le Stade de Reims dans la charrette.Le Tef' devient par la même occasion la première équipe de l'histoire de la Ligue 1 à se maintenir après avoir compté dix points de retard sur le premier non-relégable à dix journées de la fin. Encore une prophétie de Pascal Dupraz qui s'est avérée juste. De son côté, Yann Bodiger entre, à l'image d'un Amara Diané à Paris, dans la légende à Toulouse. Ce qui n'a pas empêché son club de le dégager à Cadix, en deuxième division espagnole, l'été dernier.