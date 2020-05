Top 100 : Cartons rouges de légende (de 90 à 81)

Parce que Cyril Rool n'a pas le monopole des tacles à la carotide, voilà un nouveau top 100 dans un camaïeu de rouge. Au menu : des coups de sang et des simulateurs, des agressions et des injustices. Salade de chevilles servie à volonté.

PSG - OM (2-1), Ligue 1, 7 novembre 2004

Grand huit : tournez Marseille!

à 1min 22s

Pays-Bas - Brésil (2-1), Coupe du monde, 2 juillet 2010

Deuxième joueur le plus capé de l'histoire du Paris Saint-Germain avec 380 matchs au compteur, Sylvain Armand a été adopté par les supporters de la capitale dès son premier PSG-OM. Grâce à un but magnifique ? À un sauvetage sur sa ligne ? Non, le latéral gauche a fait "mieux" ce soir de novembre 2004. Il a découpé dans les règles de l'art Fabrice Fiorèse, passé à l'ennemi quelques semaines plus tôt. À tel point qu'une clameur s'élève des tribunes au moment où le néo-Marseillais s'écroule de douleur sous la cisaille parisienne., plaide Armand dans une interview à, en 2016. Expulsé direct, l'ancien Nantais n'est plus sur le terrain pour voir ensuite Pauleta caresser les ficelles de Barthez. Victoire 2-1 du PSG. Et Armand de conclure :Il est des soirs où un carton rouge n'est que le bouquet final d'une prestation savamment théâtralisée. Felipe Melo en a été le témoin principal lors de sa seule participation à la Coupe du monde, en 2010. Blessé lors du huitième de finale contre le Chili, le milieu défensif brésilien refait surface lors du tour suivant contre les Pays-Bas. Acte I : il entame parfaitement la rencontre en délivrant un caviar sur l'ouverture du score de Robinho. Acte II : emporté par son destin, l'aboyeur Lire la suite de l'article sur SoFoot.com