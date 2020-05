Top 100 : Cartons rouges de légende (de 80 à 71)

Parce que Cyril Rool n'a pas le monopole des tacles à la carotide, voilà un nouveau top 100 dans un camaïeu de rouge. Au menu : des coups de sang et des simulateurs, des agressions et des injustices. Salade de chevilles servie à volonté.

Manchester City - Queens Park Rangers (3-2), Premier League, 13 mai 2012

Pologne - Grèce (1-1), Euro, 8 juin 2012

Jusque sur leur lit de mort, les supporters de Manchester City se souviendront du titre de champion d'Angleterre 2011-2012. Parce qu'il est arrivé 44 ans après le précédent et que la dramaturgie a atteint son nirvana dans une lutte à distance avec le rival United. Mené 2-1 par QPR dans le temps additionnel, City doit gagner. À la 92, Džeko égalise. Et puis, il y a cette 94minute...Inoubliable. Mais cette fin de match épique a été rendue possible en partie car QPR évoluait à dix depuis l'expulsion de Joey Barton. À la 55minute, l'ancienest pris par la patrouille pour un coup de coude contre Carlos Tévez. L'arbitre sort le carton rouge, alors perdu pour perdu, Barton serre la mâchoire et file une grosse béquille à un autre Argentin, Sergio Agüero. Le Kun se tord de douleur, mais se relèvera, pour écrire l'histoire. Pendant que Barton sera sous la douche.Pour la première fois de son histoire, en juin 2012, la Pologne accueille l'Euro. Logiquement, les attentes des Polonais sont grandes. Il s'agit a minima d'atteindre les quarts de finale. D'autant que le groupe dans lequel ont été placés les hôtes du tournoi est abordable. Russie, Tchéquie et Grèce en match d'ouverture, au stade national de Varsovie. Les choses se présentent bien pour lesqui ouvrent vite le score par Lewandowski. Ensuite, Sokratis est expulsé pour une deuxième faute peu évidente, et un penalty, lui plutôt évident, est oublié en faveur de la Grèce. Malgré cet arbitrage à domicile, les Polonais se relâchent, et les Grecs égalisent, avant d'avoir une occasion de prendre Lire la suite de l'article sur SoFoot.com