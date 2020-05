Top 100 : Cartons rouges de légende (de 70 à 61)

Parce que Cyril Rool n'a pas le monopole des tacles à la carotide, voilà un nouveau top 100 dans un camaïeu de rouge. Au menu : des coups de sang et des simulateurs, des agressions et des injustices. Salade de chevilles servie à volonté.

TOT SC-Muangthong United (1-2), Thai League 1, 18 mai 2013

Brésil-États-Unis (1-0), Coupe du monde, 4 juillet 1994

Mario Djurovski aurait aimé marcher sur les traces de son père, Milko, prolifique buteur de l'Étoile rouge de Belgrade dans les années 80. Seulement, Mario n'avait pas le talent de son paternel. Alors le Macédonien a enchaîné les clubs moins huppés en Serbie (Mladenovac, Sopot, Bežanija, Vojvodina) et en Ukraine (Metalurg Donetsk). Sans vraiment crever l'écran. À l'âge de 26 ans, en 2012, il est transféré en Thaïlande. "" Mario est passé de joueur européen de troisième zone à star d'une contrée exotique. Il n'est plus jamais reparti. De ses 59 buts en 121 matchs, les supporters de Muangthong United se souviennent forcément celui face au Telephone Organization of Thailand Sport Club. Après un petit piqué tout en finesse, ce jour-là, Mario lance une célébration inattendue. Il retire son short, le met sur sa tête, se tourne vers le public, écarte les jambes et mime une mitraillette. Deuxième carton jaune synonyme de rouge. Bah quoi ? Il avait juste une semaine d'avance sur lade Koh Phangan...Pourquoi s'emmerder avec la poésie ? Si le football est universel, un coup de coude bien senti permet à lui tout seul de dépasser la barrière de la langue. C'est exactement ce qu'a mis en pratique Leonardo lors d'un huitième de finale face au pays hôte au Mondial 94. Tab Ramos veut se payer sa tête en tentant un petit pont ? Le Brésilien lui fait bien comprendre qu'il ne joue pas avec ses potes du quartier en lui faisant gouter son articulation Lire la suite de l'article sur SoFoot.com