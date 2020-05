Top 100 : Cartons rouges de légende (de 60 à 51)

Parce que Cyril Rool n'a pas le monopole des tacles à la carotide, voilà un nouveau top 100 dans un camaïeu de rouge. Au menu : des coups de sang et des simulateurs, des agressions et des injustices. Salade de chevilles servie à volonté.

Équateur - Argentine (1-1), éliminatoires du Mondial, 11 juin 2013

Standard - Anderlecht (2-0), Jupiler Pro League, 25 janvier 2015

Quel est le point commun entre Jean-Marie Villemin, votre insupportable supérieur hiérarchique et Javier Mascherano ? Langue au chat ? Tous trois partagent le surnom, plus ou moins justifié, de "petit chef"., dans le cas de Mascherano. L'Argentin aime commander. Autoritaire comme un, il refuse qu'on lui impose quoi que ce soit. Alors quand on l'oblige à quitter le terrain pour être soigné, lors d'un match comptant pour les éliminatoires à la Coupe du monde 2014, le petit chef s'agace. À la 80minute d'Équateur-Argentine, l'actuel joueur d'Estudiantes est évacué par voiturette à la suite d'un choc avec un adversaire. Mais estimant qu'il n'a pas besoin de soins, il tente de s'extirper de la civière et décide, tout simplement, de donner des coups de pied au conducteur du véhicule. Mauvaise idée, l'arbitre est à l'affût. Le petit chef voit rouge. Sans conséquence pour l'qui préservera le nul en haute altitude.Le 24 mai 2009, après un double test match victorieux contre Anderlecht, le Standard est sacré champion de Belgique pour la deuxième fois de suite. Le jour du sacre, Steven Defour est adoubé par les supporters rouches, encore plus quand il les harangue en tapant sur l'ennemi juré :Mais cinq ans plus tard, après trois saisons à Porto, Defour signe à Anderlecht et devientauprès des Liégeois. Ces derniers ne manquent pas de lui rappeler lors duen terre wallonne, déployant un tifo sur lequel Jason Voorhees, héros de la saga d'horreur, tient dans sa main la tête décapitée du milieu belge. Lire la suite de l'article sur SoFoot.com