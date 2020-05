Top 100 : Cartons rouges de légende (de 50 à 41)

Parce que Cyril Rool n'a pas le monopole des tacles à la carotide, voilà un nouveau top 100 dans un camaïeu de rouge. Au menu : des coups de sang et des simulateurs, des agressions et des injustices. Salade de chevilles servie à volonté.

Atlético Claypole - Victoriano Arenas (2-0), D5 argentine, 27 février 2011

Saragosse - FC Séville (2-1), Liga, 6 janvier 2007

Titulaires, remplaçants, staff... Le compte est bon : ça fait 36 expulsions sur le rapport du match. Un record évidemment enregistré par le. Finalement, le seul acteur à s'en sortir sans carton est Damián Rubino, l'arbitre de cette rencontre jouée dans l'agglomération de Buenos Aires. Le numéro 9est le premier à quitter ses partenaires après une altercation, suivi quelques minutes plus tard par un de ses coéquipiers, qui pète un boulon face au banc de l'Atlético Claypole avant d'aller arracher le portail des vestiaires. La seconde période s'achèvera par une émeute générale, où chacun y va de son croche-patte ou de sa poussette. Domingo Sganga, président de Victoriano Arenas, jurait que les adversaires, alors que son homologue Sergio Micielli regrettait que l'arbitre se soit fait dépasser par les événements.Ben oui, forcément.Buteur chacun leur tour dans une rencontre qui sent la poudre, Carlos Diogo et Luís Fabiano avaient vraisemblablement envie d'en découdre pour fêter la nouvelle année. Pour ça, rien de mieux que de patienter jusqu'au temps additionnel, sorte d'apothéose où les deux joueurs en viennent aux mains, transformant la Romareda en une véritable arène de combat. Mais après la première droite bien sentie du défenseur uruguayen, mettant l'attaquant brésilien dans une colère noire, le public assiste davantage à une chorégraphie désordonnée qu'à une baston de guerriers. La faute à deux combattants qui ne savent justement pas se battre, mais qui parviennent en revanche parfaitement à se ridiculiser. Après ce round fugace, le résultat est sans appel. L'arbitre siffle match nul, et demande aux Lire la suite de l'article sur SoFoot.com