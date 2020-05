Top 100 : Cartons rouges de légende (de 40 à 31)

Parce que Cyril Rool n'a pas le monopole des tacles à la carotide, voilà un nouveau top 100 dans un camaïeu de rouge. Au menu : des coups de sang et des simulateurs, des agressions et des injustices. Salade de chevilles servie à volonté.

Portugal - Corée du Sud (0-1), Coupe du monde, 14 juin 2002

Chili - Uruguay (1-0), Copa América, 24 juin 2015

Sanguin et caractériel depuis ses débuts à Boavista à la fin des années 1980, João Pinto n'en était pas moins un neuf et demi de prestige. Problème, le spécialiste de l'écarte-narine n'a jamais réussi à exporter son talent à l'extérieur des frontières portugaises. Et avec la, les promesses ont rapidement fait place aux désillusions. Que ce soit à l'Euro 2000, où les portes de la finale s'offraient à elle, mais aussi et surtout lors du Mondial 2002. Pourtant, dans un groupe composé des États-Unis, de la Pologne et de la Corée du Sud, les joueurs de Luiz Felipe Scolari sont favoris. Mais dans l'obligation de battre le pays hôte lors de l'ultime journée, rien ne se passe comme prévu. À la demi-heure de jeu, alors que les Portugais multiplient les fautes pour hacher le jeu adverse, João décide de trucider Ji-Sung Park d'une cisaille par derrière. Violent et aérien, ce tacle condamne la, mais également Pinto, puisque ce dernier envoie un coup de poing dans l'estomac de l'arbitre juste avant de sortir. Un geste incompréhensible qui lui vaudra quatre mois de suspension, faisant de lui le symbole d'une génération portugaise éprise deÀ l'heure d'accueillir la Copa América, en 2015, le Chili n'a encore jamais remporté de compétition internationale. Laa beau séduire depuis plusieurs années, elle vit jusqu'alors de triomphes moraux, de quasi-victoires et d'éliminations douloureuses, comme celle concédée face au Brésil un an plus tôt, à la Coupe du monde. Il lui manque un Lire la suite de l'article sur SoFoot.com