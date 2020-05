Top 100 : Cartons rouges de légende (de 30 à 21)

Parce que Cyril Rool n'a pas le monopole des tacles à la carotide, voilà un nouveau top 100 dans un camaïeu de rouge. Au menu : des coups de sang et des simulateurs, des agressions et des injustices. Salade de chevilles servie à volonté.

FC Nantes - AJ Auxerre (0-0), Coupe de France, 5 avril 1988

Manchester United - Manchester City (1-1), Premier League, 21 avril 2001

Au printemps 1988, Cantona n'a que 21 ans, mais n'est déjà plus un novice au jeu de l'intimidation. Après sa victoire 1-0 à l'Abbé-Deschamps, Auxerre se déplace à Nantes en 16de finale retour de la Coupe de France. Sur la pelouse de la Beaujoire, celui qui n'est pas encorese chauffe avec un Michel Der Zakarian au marquage trop serré à son goût. Résultat, un premier tacle et une biscotte pour l'Auxerrois. Il se retourne alors vers l'arbitre et lui lâche un" annonciateur. Ni une ni deux, Canto remet ça deux minutes plus tard, sautant à pieds joints sur les chevilles du Nantais. Suspendu trois matchs à l'époque pour cette dinguerie, Cantona se défendra ainsi devant la commission de discipline :" Même Der Zak tempérera la dangerosité du tacle :Une certaine idée du foot vintage.Cette histoire démarre à Elland Road, en septembre 1997. Leader invaincu après huit journées de championnat, Manchester United est attendu par Leeds United. Pendant toute la rencontre, le Norvégien Alf-Inge Håland s'occupe du cas Roy Keane, à base Lire la suite de l'article sur SoFoot.com