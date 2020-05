Top 100 : Cartons rouges de légende (de 20 à 11)

Parce que Cyril Rool n'a pas le monopole des tacles à la carotide, voilà un nouveau top 100 dans un camaïeu de rouge. Au menu : des coups de sang et des simulateurs, des agressions et des injustices. Salade de chevilles servie à volonté.

San Juan - Bella Vista (2-1), D4 argentine, 11 juin 2013

Corée du Sud - Italie (2-1 b.e.o.), Coupe du monde, 18 juin 2002

Dans les méandres du football argentin, les chiens sont considérés comme le treizième homme. Ils leur arrivent de gambader sur la pelouse, d'y faire leurs besoins, de sauver la cagade d'un gardien de but en arrêtant le cuir sur la ligne, ou de tacler un joueur les quatre fer décollés. Mais parfois, leur présence dérange. Comme lors de San Juan-Bella Vista en 2013, match de quatrième division où le meilleur ami de l'homme est sur le point d'être balancé en tribune par José Jiménez. Raté, le benêt manque complètement son lancer de canidé, et envoie l'animal directement dans les barbelés. Un geste qui lui attire les foudres de l'équipe locale, et celles de l'arbitre de la rencontre, qui l'expulse sur le champ. Pire, le club de Bella Vista le licencie dans la foulée, avant que la Ligue suspende sa licence. Quatre mois plus tard,retrouve la trace du chien, une certaine Negrita, qui est devenue la mascotte du club de San Juan. Lui, José Jiménez s'est fait larguer par sa femme et obligé de cueillir des fraises pour survivre. Une vraie vie de merde.Dans la nuit du 20 au 21 septembre 2010, Byron Moreno s'est fait coffrer à l'aéroport JFK de New York City avec 6 kilos et 205 grammes d'héroïne sur lui, répartis en dix petits sachets transparents scotchés sur son corps. Une sacrée ironie pour l'ancien arbitre international qui se faisait surnommer "le Justicier". En Italie, on n'a pas attendu de voir Moreno derrière les barreaux pour douter de l'honnêteté de M. Moreno.