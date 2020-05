So Foot • 04/05/2020 à 14:00

Top 100 : Cartons rouges de légende (de 100 à 91)

Parce que Cyril Rool n'a pas le monopole des tacles à la carotide, voilà un nouveau top 100 dans un camaïeu de rouge. Au menu : des coups de sang et des simulateurs, des agressions et des injustices. Salade de chevilles servie à volonté.

RFA - Chili (1-0), Coupe du monde, 14 juin 1974

Caszely : " Sans le foot, je ne serais sans doute pas en vie aujourd'hui "

Dans sa vie, Carlos Caszely a fait des choses mémorables, comme s'asseoir sur la barre transversale du stade national de Santiago pour le tournage du clip de son hit ou refuser de serrer la main du général Pinochet. Celui que l'on surnomme le roi du mètre carré fut aussi le premier joueur expulsé de l'histoire de la Coupe du monde. C'était contre l'Allemagne de l'Ouest, en 1974. Harcelé par Berti Vogts, Caszely déboulonne. L'idole du Chili répond par un tacle violent et voit rouge. À l'heure de refaire l'histoire, l'attaquant plaidera le fait qu'il y avait un contrat sur sa tête., fanfaronnait le Chilien dans les colonnes de, en 2012. En plus d'une place dans le, Caszely gagne avec cette expulsion une campagne de presse mensongère à son encontre. Au Chili, le joueur est montré du doigt par la presse de la dictature pour ses sympathies communistes. Certains disent même qu'il s'est fait expulser volontairement pour ne pas avoir à affronter ses frères rouges d'Allemagne de l'Est lors du match suivant. Un mensonge évidemment.