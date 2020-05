Top 100 : Cartons rouges de légende (de 10 à 6)

Parce que Cyril Rool n'a pas le monopole des tacles à la carotide, voilà un nouveau top 100 dans un camaïeu de rouge. Au menu : des coups de sang et des simulateurs, des agressions et des injustices. Salade de chevilles servie à volonté.

Huracán - Estudiantes La Plata (5-1), D1 argentine, 8 novembre 1972

De Marta, le sourd-muet qui a insulté l'arbitre

C'est l'un des moments les plus insolites de l'histoire du football argentin (pourtant pas avare en dingueries). Le 8 novembre 1972, Huracán reçoit Estudiantes de la Plata en première division argentine. Lemène 2-0 quand Estudiantes croit obtenir un penalty. Mais après avoir consulté son juge de ligne, l'arbitre change de décision et siffle coup franc. Évidemment les joueurs dus'attroupent autour de l'homme en noir et l'interpellent avec véhémence. Jusque-là du classique, surtout dans un pays où les hommes ont tendance à être plus sanguins qu'ailleurs. Mais l'embrouille dure, l'arbitre est insulté. Alors il dégaine un carton rouge contre le coupable, Carlos Alberto De Marta, milieu d'Estudiantes. Lequel ne dit rien. La semaine suivante, De Marta est convoqué par le tribunal de discipline de la Fédération argentine. Une longue suspension l'attend. Pourtant quand le verdict tombe, il est innocenté. Les autorités ont statué, il est absolument impossible que Carlos Alberto De Marta ait insulté l'arbitre. Pourquoi ? Tout bonnement parce qu'il est sourd muet de naissance !Un handicap qui n'empêcha pas l'homme, décédé en 2016 d'effectuer une belle carrière entre Estudiantes, Belgrano de Córdoba, Huracán et Temperley. C'est d'ailleurs sous les couleurs du dernier club qu'il célébra son seul but en première division. En 1975 contre Newell's, De Marta offre la victoire à son équipe. Fou de joie, il fête son but en allant crier dans le micro d'un journaliste présent sur le bord du terrain :Un cri venu de l'âme et entendu par le stade entier si l'on en croit la légende urbaine.