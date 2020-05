Top 100 : Cartons rouges de légende (5e) : Dan Huss, Pompe my ride

Le 24 mai 2008, le stade Josy-Barthel accueillait la finale de la Coupe du Luxembourg. À moins que ce derby entre Grevenmacher et Rosport n'ait véritablement eu lieu la veille, dans la station service de la zone industrielle de Potaschberg.

ACS Grevenmacher - Victoria Rosport (4-1), Coupe du Luxembourg, 24 mai 2008

Thierry Steimetz, toujours debout

Working-class hero

Grevenmacher, 4 200 âmes, est une ville du Luxembourg située à l'est du pays, séparée de l'Allemagne par un seul petit pont d'une centaine de mètres. Quand on a épuisé les blagues sur la taille de ce bled minuscule et les lapalissades sur le pognon que génèrent les banques du pays, que reste-t-il ? Dan Huss. Fils d'un couple de pompistes, Daniel Huss a été expulsé du corps de sa mère le 4 octobre 1979. Mais c'est à quatre ans qu'il voit véritablement le jour, lorsqu'il reçoit son premier ballon. Deux ans plus tard, Dan a enfin l'âge de signer sa première licence, au CS Grevenmacher. Le choix d'une vie.Même s'il tape dans l'œil des formateurs du FC Metz à l'âge de 12 ans, même s'il passe à l'adolescence deux saisons dans les équipes de jeunes du Standard de Liège puis part tenter sa chance du côté de Kaiserslautern, Dan Huss n'a en effet jamais pu vraiment s'éloigner de son village de toujours. La France l'a jugé trop tendre, la Belgique lui a extorqué 4 000 euros par mois pour le loger dans une famille d'accueil, le scolariser et l'équiper, et l'Allemagne l'a repoussé également. Aux yeux des fans du CS Grevenmacher, Dan Huss se situe à l'inverse tout en haut à droite, à côté du père de Jésus-Christ. Auteur d'un doublé héroïque lors de la dernière journée de la saison 2011/2012 au Fola (1-2) qui enverra les siens en Europa League, l'avant-centre récoltera par exemple ce compliment de son entraîneur Marc Thomé : "". Les Français appellent ça une hyperbole, les Luxembourgeois une évidence. L'équipe nationale ? Dan a aussi connu. 44 sélections, 0 victoire, 3 buts. Rien de bien excitant à côté de ses statistiques avec Grevenmacher qu'il a quitté en 2014 : 364 matchs, 228 pions, et une folle saison 2003 qui l'a Lire la suite de l'article sur SoFoot.com