Top 100 : Cartons rouges de légende (3e) : En tenue de Suárez

Luis Suárez n'est pas gardien de but. Mais il a sans doute réalisé le plus bel arrêt de l'histoire de la Coupe du monde. Ce qui lui a permis de devenir un héros national en Uruguay et le fossoyeur des espoirs du continent africain. Et si la vraie main de Dieu, c'était la sienne ?

Uruguay - Ghana (1-1, 4-2 t.a.b.), Coupe du monde, 2 juillet 2010

Peu d'hommes peuvent se targuer d'avoir fait pleurer tout un continent. Luis Suárez en a fait pleurer deux. C'était le 2 juillet 2010. Ce soir-là, l'Uruguay et le Ghana s'affrontent au Soccer City de Johannesburg en quarts de finale de la Coupe du monde. À la toute fin de la deuxième mi-temps de la prolongation, les vuvuzelas bourdonnent, lespoussent, ils acculent ladans son camp. Flotte dans l'air le sentiment qu'un événement va survenir, que pour la première fois de l'histoire, un pays africain va se qualifier en demi-finales de Coupe du monde. Sur les terres de Nelson Mandela, cela serait un beau symbole. Mais ça, Luis Suárez s'en fout. Après un coup franc ghanéen, Muslera passé à travers a déserté son but. Alors le Pistolero se dit que c'est à lui de sauver la patrie. Devenu gardien de but, il repousse du genou une première frappe d'Appiah, avant de mettre la main pour repousser la deuxième lame envoyée par Adiyiah. Superbe arrêt :, se gargarisera Suárez en personne. Carton rouge. Penalty. On appelle cela une faute utile. C'est d'ailleurs peut-être la plus utile de toutes les fautes de l'histoire du football. Car dans la foulée, Asamoah Gyan frappe sur la barre. Et Suárez qui exulte sur le banc de touche, qui criepour fêter une transversale ! Le vent a tourné, les vuvuzelas se sont tus. La séance de tirs au but offre son quart d'heure de gloire auAbreu qui envoie les siens en demi-finales.Immédiatement, l'avant-centre du Barça devient l'ennemi public numéro 1 de tout un continent. Et l'idole de son pays. Aux journalistes