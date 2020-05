Top 100 : Cartons rouges de légende (1er) : La Bataille de Nuremberg

Le 25 juin 2006, à Nuremberg, Portugais et Néerlandais se livraient une "bataille effroyable dont la fin n'était que pure haine". Avec seize cartons jaunes et quatre rouges sortis par M. Ivanov, cette rencontre est la plus colorée de l'histoire de la Coupe du monde. Tout en sachant que le nombre de sanctions n'est qu'une indication de la baston qui s'est livrée ce soir-là. Récit minute par minute d'une boucherie.

Portugal - Pays-Bas (1-0), Coupe du monde, 25 juin 2006

Contexte

Piqué par l'éditorialiste Hugo Borst, Boulahrouz ne se laisse pas faire : "Comment ça, un comportement de star du cinéma ? Monsieur Borst sait-il combien de voitures possède Dennis Bergkamp ? Elles ne se comptent pas sur les doigts d'une main. Et je ne mentionne pas ses Hummers. Ah, on ne s'attend pas à ça de la part de Bergkamp, hein ? Est-il pour autant une vedette de films ?" Ambiance.





Avant-match

Deux ans après son Euro perdu à domicile contre la Grèce, le Portugal de Luiz Felipe Scolari rejoint les huitièmes de la Coupe du monde après une balade de santé en phase de poules (3 matchs, 3 victoires). Lasort donc indemne de cette phase de groupes pour la première fois depuis 1966.De leur côté, les Pays-Bas retrouvent la Coupe du monde après avoir manqué celle co-organisée par le Japon et la Corée du Sud quatre ans plus tôt. Et cela se traduit par une seconde place du groupe de la mort derrière l'Argentine pour les hommes de Marco van Basten. Un sélectionneur qui n'hésite pas à égratigner publiquement Ruud van Nistelrooy et Mark van Bommel pour leurs performances. Ou à foutre Khalid Boulahrouz sur le banc pour être venu en Bentley à l'entraînement.Au moment des hymnes, la caméra montre un CR17 (le 7 étant réservé au capitaine Luís Figo) souriant, détendu. Le Portugais se pourlèche, inconscient du danger. Visiblement, il ne sait pas encore ce qui Lire la suite de l'article sur SoFoot.com