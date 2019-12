Top 10 : Punchlines de 2019

On a sélectionné les meilleures punchlines de 2019. Sortez le gilet pare-balles, ça défouraille ! Cette année, les bastos ont troué Audrey Pulvar, DC Comics et même la Coupe de la Ligue.

10 - Jean-Michel Aulas

9 - Roberto De Zerbi

"Tu sais comment ça se passe avec une poupée gonflable ? Tu pars avec et puis..."

8 - Zlatan Ibrahimovi?

I came, I saw, I conquered. Thank you

La Coupe de la Ligue vit cette saison son baroud d'honneur avant de disparaître. Qui se souvient que l'Olympique Lyonnais a soulevé le trophée en 2001 ? C'était grâce à un but de Patrick Müller au bout de la prolongation en finale face à l'AS Monaco (1-2 a.p.) - la classe ultime étant que Lyon soulève le trophée avec un patch des barres "Lion" sur le maillot. Ingrat, Jean-Michel Aulas a fait pipi sur la coupe en janvier dernier dans... après l'élimination de son équipe de l'édition 18-19 : "Si la vie vous pousse un jour à choisir entre le corps et le cœur, un homme peut vous aiguiller : Roberto De Zerbi. Et il sera alors temps de relire ce passage dans l'interview publiée sur notre site en novembre dernier : "Zlatan a une idée certaine de sa personne et une certaine idée des adieux. Le 13 novembre dernier, il annonçait son départ du Los Angeles Galaxy en postant un photomontage de lui face à la ville californienne, avec ce message : "