So Foot • 01/09/2020 à 15:00

Top 10 : Pires publicités italiennes

Au mois de mars, les joueurs de la Juve ont participé à un spot publicitaire pour les pâtes De Cecco, leur partenaire officiel. La pub est ressortie ce mardi sur Twitter, et autant le dire : entre le jeu d'acteurs, le scénario et la mise en scène, c'est un véritable calvaire. Or, en Italie, les pubs ridicules avec des joueurs de foot sont presque une institution. Petit florilège des plus belles d'entre elles, et nos excuses d'avance au Cours Florent.

1. La Juventus al dente

2. Buffon et l'Amazone géante

Le partenariat De Cecco-Juventus n'en est pas à son premier coup d'essai. Cette pub, avec notamment Blaise Matuidi, est aussi un petit bijou.Une femme géante en petite tenue, qui lance des rayons laser avec ses