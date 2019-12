Top 10 : On ne veut plus en entendre parler

Et si le foot prenait lui aussi ses bonnes résolutions ? Comme on ne va pas parler de la VAR et de la répression des supporters à chaque fois, voici dix autres choses pour lesquelles on aimerait dire " ça dégage " en 2020.

Le naming

Parc des Princes : le naming de trop ?

Antoine Kombouaré

Toulouse, recruter plus pour gagner moins

L'équipe de France petit bras dans les moments clés

On pensait avoir tout vu en France avec la Lidl Starligue orchestrée par la Ligue nationale de handball ou, bien évidemment, la Dominos Ligue 2. Mais la LFP s'est surpassée en 2019, avec son nouveau bébé : la Ligue 1 Uber Eats, qui entrera en piste l'été prochain. En novembre, il a fallu apprendre un autre événement tragique à venir : l'annonce du futur naming du Parc des Princes. Attention, attention : si l'on ne fait rien, on aura bientôt droit à de l'Olympique de Marseille Kaporal ou du Fly Emirates Saint-Germain.Viré de Guingamp - qui finira par descendre - en novembre 2018, non renouvelé à Dijon - qui passe à un rien de prendre l'ascenseur vers l'antichambre - à l'intersaison 2019 et désormais à la tête de l'équipe la plus navrante de Ligue 1 - le Toulouse Football Club... Arrivé à la mi-octobre au Téf' avec l'ambition d'en être le sauveur, le Kanak n'a fait qu'empirer la situation en s'enfonçant dans une caricature de lui-même qui ne fait pas trop marrer sur les bords de la Garonne. Le non-renouvellement des entraîneurs au sein de l'élite française devient sacrément problématique, la santé du TFC aussi.On avait quitté 2018 avec une claque reçue de la part des Pays-Bas séduisants de Memphis, on a traversé 2019 avec en point d'orgue cette glissade totalement incontrôlée connue à la Torku Arena de Konya au mois de juin. Un