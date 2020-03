Top 10 : Non, je ne te serrerai pas la main

Restez chez vous, et n'oubliez pas les gestes barrière quand vous allez faire les courses : c'est le message du ministère de la Santé pour freiner la diffusion du coronavirus. Pas de serrage de main, donc. Pour une histoire de fille, de racisme ou de politique, ces joueurs ont montré l'exemple.

En 2016, So Foot publiait une première version de ce top. Le moment était venu de faire une mise à jour.

Jake Nickless et Steven Gerrard

Vidéo

La scène se déroule dans le couloir de Stamford Bridge avant un choc Chelsea-Liverpool (2-0), en février 2006. Jake fait partie de ces gamins qui vont accompagner leurs idoles sur le terrain, qui ont habituellement des gros yeux et pas mal de trac. Avec son maillot de Chelsea et ses cheveux teints en bleu, Jake, cinq ans, tend la main vers Steven Gerrard. Le capitaine de Liverpool lui tend la sienne en retour. À ce moment-là, ce génie de Jake retire sa main et nargue Stevie-G avec un pied de nez. Le capitaine de Liverpool confiera dans son autobiographie qu'il s'agissait de la seule fois de sa carrière où il a esquissé un sourire avant d'entrer sur le terrain. Quatorze ans plus tard, la BBC a retrouvé Jake. Et il se trouve que c'est son père qui a eu l'idée de cette farce.Jake raconte : ""Non, je ne le ferai pas. Je suis trop timide..." Finalement, le moment venu, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com