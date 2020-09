Top 10 : Matchs perdus sur tapis vert

Exclusions, joueurs non qualifiés, panne de VAR, envahissement de pelouse : pour vous, on déroule le tapis vert.

Hellas Vérone - AS Rome

SC Bastia - Lyon

Des romains ambitieux se rendent à Vérone pour le retour du championnat italien. Tenus en échec sur la pelouse, ils seront privés du point du nul trois jours plus tard. Pourquoi ? Pour une boulette qui ferait rougir plus d'un club de district. Le milieu Amadou Diawara est inclus dans la liste des moins de 23 alors qu'il a justement fêté ses 23 ans quelques mois auparavant. Pourtant éligible, il ne faisait plus partie de la bonne liste. La (grosse) boulette.A cinq journées de la fin du championnat, le SC Bastia est au bord du gouffre. Lanterne rouge du championnat, l'espoir est encore permis si les Corses obtiennent quelque chose contre des Lyonnais encore en course pour la Ligue des Champions. Mais dès l'avant-match, les esprits s'échauffent dans les travées d'Armand Cesari. La provocation de Memphis Depay est de trop. Plusieurs dizaines de supporters déboulent sur la pelouse pour en découdre alors que le score est de 0-0. Deux semaines plus tard, le verdict tombe. La LFP donne victoire au lyonnais sur tapis vert et les bastiais devront jouer leurs deux prochains matchs loin de chez eux. Ils seront relégués à l'issue de la saison.