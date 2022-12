information fournie par So Foot • 25/12/2022 à 06:00

Top 10 : Matchs de Noël un 25 décembre

Plutôt rares et souvent drôles, les matchs de football disputés le 25 décembre ont parfois viré à la catastrophe. Retour sur les rencontres les plus marquantes de l'histoire jouées le vrai jour de Noël, majoritairement en Angleterre.

1888 : Everton-Blackburn

1889 : Preston-Aston Villa

Vidéo

Franchement, comment les joueurs actuels peuvent-ils se plaindre de fatigue ? Il y a plus d'un siècle, Everton célèbre la fin de l'année en disputant trois rencontres en l'espace de... 48 heures ! Lesbattent d'abord Blackburn 3-2 en Lancashire Cup le matin de Noël au lieu de se retrouver sous le sapin en famille, puis enchaînent l'après-midi avec un amical gagné contre Ulster (3-0) grâce notamment à un but de leur gardien Charles Jolliffe devant 2 000 personnes. Le lendemain, les mêmes hommes concèdent un nul vierge face à Bootle dans une bataille qui a lieu sous la grêle. Ça, c'est un rythme soutenu.Un match de championnat le jour de Noël, un autre le lendemain : telle est l'idée du football anglais en 1889, histoire de doubler le plaisir en période de fêtes en première division. Déjà amateurs de cadeaux de ce genre, les supporters font de cette innovation un succès et débarquent à presque 10 000 pour la première rencontre de ce style. À domicile, Preston l'emporte contre Aston Villa (3-2) avec un Nick Ross auteur d'un doublé. Selon la légende, l'Écossais dess'amusait à siffloter des mélodies de Noël avant de faucher violemment ses adversaires pour leur faire peur. Un peu moins doux que les airs de Mariah Carey.