Top 10 : Livres à lire ou à relire

Alors que le confinement semble être le moment parfait pour assister au rabibochage entre les humains et leurs bouquins, il est également temps de rendre hommage à ceux qui écrivent et racontent le foot depuis des décennies. Pas en kiosques, mais bel et bien en librairies.

La Fabuleuse histoire du football - Jean-Philippe Réthacker, Jacques Thibert

Dans la même veine : Une histoire populaire du football, Mickaël Correia; Histoire du football, Paul Dietschy.





L'Angoisse du gardien de but au moment du penalty, Peter Handke

Peter

Avec plus de 1200 pages, ce qui devait devenir un parpaing poussiéreux est devenu LA Bible du football français. Édité pour la première fois en 1976, avant d'être revisité, allégé et réactualisé au fil des décennies, ce livre de Jean-Philippe Réthacker et Jacques Thibert retrace toute l'histoire du football. Mais pas comme un cours magistral prodigué sans ferveur par deux professeurs d'histoire ringards et ennuyeux. Au contraire, les deux anciens comparses deetracontent avec vigueur l'essor du pied ballon avant d'en dérouler sa chronologie avec érudition. Ils n'en oublient pas de balancer anecdotes, références et injonctions, tout ce qui fait le sel des histoires fabuleuses.Titre énigmatique à bien des égards,aurait pu raconter la vie de Robert Enke, portier allemand qui s'est donné la mort en 2009 après une longue période de dépression. Mais en 1970, à la sortie du livre de Peter Handke, Enke n'avait que sept ans. Ce qui ne l'a sans doute pas empêché de découvrir l'histoire de Joseph Bloch, ancien gardien de classe internationale qui, persuadé d'avoir été injustement licencié par son entreprise, part complètement en vrille au point d'étrangler une caissière de cinéma. Mais dans la dernière scène de ce roman prodigieux, Joseph assiste à un match au cours duquel le gardien parvient à détourner un penalty. Nous voilà sauvés.