Top 10 : les poteaux de légende en Coupe du monde

Deux poteaux de 2,44 mètres et une barre transversale de 7,32 mètres. C’est parfois tout ce qu’il faut pour briser le rêve d’un pays entier. Un boing sec éclate dans tout un stade et le jeu continue, alors qu’un joueur était si proche de marquer l’histoire de toute une nation. Retour sur ces dix poteaux (et barres) qui ont marqué la Coupe du monde.

Michael Olise, France-Suède 2026

23h40, ce mardi soir, la France entière s’est mise à hurler. À la 35 e minute de jeu, une passe anodine d’Adrien Rabiot, contrée par un Suédois, se mue en chandelle piégeuse dans la surface scandinave. N’importe qui aurait contrôlé et remisé en rentrait, pas cet objet volant identifié du nom de Michael Olise. Le meneur de jeu des Bleus prend son élan et, sans se poser de question, envoie un ciseau venu d’ailleurs. L’espace d’une seconde, New York et l’Hexagone croient assister au plus beau but de ce Mondial, avant que le poteau gauche de Zetterström refuse catégoriquement de laisser entrer la moindre parcelle de génie.

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Par Evan Margerin pour SOFOOT.com