Top 10 : les plus beaux stades de foot construits sur Minecraft

À l'occasion de la sortie (5 novembre 2026) de "Le monde de Minecraft - une histoire visuelle du phénomène mondial", l'artbook officiel (éditions Mana Books) qui retrace l'histoire du phénomène Minecraft, on a passé en revue quelques-uns des plus beaux stades de football construits dans l'univers du jeu vidéos aux célèbres blocs.

→ La Bombonera, Boca Juniors

Embed www.instagram.com

Quoi de mieux pour commencer que l’un des stades les plus bouillants de cette planète déjà en surchauffe ? Certes, sur Minecraft, il est difficile de reproduire l’atmosphère de l’antre de Boca Juniors, ses chants et ses tribunes qui semblent avaler la pelouse. Mais la forme particulière de la Bombonera, avec ses gradins verticaux et son côté aplati, se prête pourtant parfaitement au jeu. Il ne manque que les vibrations de la manette.…

Collaboration commerciale pour SOFOOT.com