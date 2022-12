Top 10 : les plus beaux matchs du Maroc

Si le Maroc trace sa route depuis l'entame de cette Coupe du monde 2022, l'histoire footballistique des Lions de l'Atlas, elle, continue de s'élargir. Retour sur les plus beaux succès du Maghrib.

10 - Maroc-Guinée (1-1)

Maroc-Guinée (1-1) - CAN 1976

9 – Maroc-Portugal (3-1)

Aussi fort soit-il, le Maroc n'a remporté qu'une seule Coupe d'Afrique des nations. Et dans des conditions particulières. En Éthiopie, au printemps 1976, les huit nations qualifiées sont ainsi réparties en deux groupes de quatre pour la première phase. Les deux leaders de chaque groupe sont ensuite reversés dans une poule unique, afin de consacrer le vainqueur. Séparés par un point, le Maroc (quatre unités) et la Guinée (trois) se retrouvent ainsi pour la "finale" du groupe le 14 mars. Menés après l'ouverture du score de Chérif Souleymane, les Lions de l'Atlas voient finalement leur salut arriver à deux minutes du terme, sur l'égalisation d'Ahmed "Baba" Makrouh. Un point ramené, et un sacre à la clé.Jeune sélection internationale, le Maroc entame sa deuxième Coupe du monde en 1986, sous la chaleur mexicaine (après une première participation en 1970, au Mexique déjà). Et les Lions de l'Atlas ne seront pas aidés par le tirage au sort, aux côtés de l'Angleterre, du Portugal et de la Pologne. Mais deux 0-0 plus tard, face aux Polonais et Anglais, les Rouges se retrouvent à une victoire d'une qualification en huitièmes. Chose faite contre la, avec la manière (3-1), sur un doublé d'Abderrazak Khairi et une réalisation de l'illustre Abdelkrim Merry. Les prémices de 2022. Leader du groupe F, le Maroc tombera finalement face à l'Allemagne (RFA) avec les honneurs (1-0). Lire la suite de l'article sur SoFoot.com