information fournie par So Foot • 20/03/2023 à 20:42

Top 10 : les motions de censure dans le foot

Il n’y a pas qu’en politique que la carte "motion de censure" existe. Dans le football, de nombreux acteurs ont exprimé leur mécontentement sur divers sujets et par de nombreuses actions, réussissant parfois à faire tomber les responsables. Retour sur dix accomplissements, parfois brefs mais historiques pour la plupart.

1- Les sélections féminines, coupeuses de têtes

Les footballeuses devraient peut-être s’ériger en leaders du mouvement contre la réforme des retraites. Elles ont, ces derniers temps, été d’une grande efficacité au moment de protester. En témoigne la récente éviction de Corinne Diacre de la tête de l’équipe de France féminine, à la suite d’une mise en retrait de certaines joueuses aux rapports compliqués avec la coach. Quelques semaines plus tôt, ce sont les joueuses de l’équipe nationale du Canada qui s’étaient mises en grève pour dénoncer les inégalités dont elles sont victimes, forçant le président de la fédération Nick Bontis à rendre son tablier.

2- Raymond Domenech, leader syndical à Lyon en 1972…

Raymond Domenech, grosse moustache et gilet marron, est le Philippe Martinez de l’époque. Au début des années 1970, le futur sélectionneur des Bleus, alors joueur de l’Olympique lyonnais, se mue en leader d’une grève des joueurs de première division. Il réclame alors, au nom des joueurs, le maintien du contrat à durée librement déterminée menacé par des présidents désireux de rétablir le contrat « à vie ». Raymond et sa troupe obtiennent gain de cause en 1973 après que le ministre des Sports de l’époque, Joseph Comiti, s’est saisi de l’affaire. …

Marius Le Moual et Mathis Healy pour SOFOOT.com